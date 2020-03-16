بروكسل 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واساتفق الزعماء السياسيون البلجيكيون على تشكيل حكومة طوارئ لمكافحة تفشي فيروس كوفيد 19.وتعيش بلجيكا في دوامة أزمة سياسية منذ الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد العام الماضي ولم تتمخض عن أغلبية واضحة تسمح بتشكيل ائتلاف حكومي حتى الآن.وستحصل حكومة رئيسة الوزراء الحالية صوفي ويلميس وفق اتفاق تم الإعلان عنه في بروكسل على سلطات استثنائية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لمدة ستة أشهر.ومن المتوقع أن يقوم الملك البلجيكي فيلبي بتكليف ، ولميس، رسميًا في وقت لاحق اليوم بتشكيل حكومة الطوارئ.// انتهى //10:37ت م0035