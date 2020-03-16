رفح 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسأُدخل 51 مواطنًا فلسطينيًا الليلة الماضية إلى الحجر الصحي شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، عقب عودتهم عبر معبر رفح البري الحدودي، كإجراء احترازي من فيروس كورونا.وأفادت مصادر محلية بغزة بوصول 51 مسافرًا للقطاع عبر معبر رفح البري، وتم نقلهم إلى الحجر الصحي الإجباري لمدة 14 يومًا بأحد المدارس شرق رفح.وأوضحت أنه سيتم تقديم الخدمة والرعاية اللازمة لهم طوال فترة الحجر، حفاظًا على سلامتهم وسلامة المجتمع، وتنفيذًا للإجراءات الوقائية المتخذة في مختلف المدن والمخيمات.// انتهى //11:33ت م0050