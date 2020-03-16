إسلام آباد 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى 53 حالةً مؤكدة بعد تسجيل 20 إصابة جديدة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية.واهتمت بدعوة باكستان للمجتمع الدولي إلى تعزيز الجهود والتنسيق الإقليمي والدولي لمكافحة الفيروس، والتأثيرات السلبية لانتشاره على الاقتصاد الباكستاني.وأخبرت عن تكثيف السلطات الباكستانية جهودها لإخراج باكستان من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية ـ فاتف.أفغانيًا تناقلت صحف باكستان أنباء مقتل خمسة مسلحين من عناصر حركة طالبان خلال اشتباكات مع قوات الأمن الأفغانية بمقاطعة هلمند جنوبي أفغانستان، وتأجيل الحكومة الأفغانية عملية الإفراج التدريجي عن خمسة آلاف سجين من طالبان الذي تضمنه اتفاق السلام الموقع واشنطن والحركة.وأخبرت عن مقتل أربعة كشميريين بنيران القوات الهندية في الشطر الخاضع لسيادة الهند من إقليم كشمير.// انتهى //11:37ت م0051