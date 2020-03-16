طوكيو 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسنزلت الأسهم اليابانية لأقل مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام اليوم مع فشل تعهد اليابان بدعم الشراء في صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة لمثلي المستويات الحالية في تهدئة قلق المستثمرين.وجاء تحرك البنك المركزي الذي جرى إعلانه في بيان بعد اجتماع عاجل في حين تعزز البنوك المركزية العالمية جهودها لمكافحة الأثر الاقتصادي المتنامي من وباء فيروس كورونا.وخسر المؤشر نيكي 2.5 % بعد تعاملات متقلبة ليغلق على 17002.04 نقطة وهو أقل مستوى إغلاق منذ نوفمبر 2016.وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا اثنين في المئة إلى 1236.34 نقطة وهو اقل مستوى منذ يوليو 2016.وتضررت أسهم شركات صناعة السيارات بشدة ونزل سهم تويوتا موتور2.4 بالمئة ونيسان موتور 3.5 بالمئة وهوندا موتور 3.4 بالمئة.// انتهى //11:38ت م0052