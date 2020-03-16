الطائف 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسأعلنت جامعة الطائف أنه امتثالًا للأوامر الصادرة من الجهات المعنية فإن الجامعة قررت تعليق حضور منسوبيها كافة لمقر الجامعة ابتداءً من اليوم الاثنين الموافق 21 / 7 / 1441، كما تؤكد أنه سيتم تأجيل اختبارات المفاضلة الخاصة بترقيات الموظفين الإداريين حتى إشعار آخر.وبينت أن تعليق الحضور سيستمر حسب التوجيهات الصادرة من الجهات المعنية لمدة 16 يومًا، مشيرة إلى أنه حرصًا على مصلحة الطلاب والطالبات تؤكد على استمرار العملية التعليمية عن بعد ، وذلك باستمرار العمل بالفصول الافتراضية.// انتهى //11:58ت م0055