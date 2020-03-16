الباحة 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسنفذت فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة قلوة, بالتعاون مع بلدية المحافظة لوحات توعوية في الشوارع والميادين العامة متضمنة رسائل توعوية ووقائية حول الأدعية المأثورة للوقاية من الأسقام، والاعتصام بحبل الله، ووجوب طاعة ولي الأمر، ضمن البرامج التوعوية للفرع .ويأتي تنفيذ هذه البرامج بتوجيه ودعم ومتابعة من مدير عام الفرع منصور بن علي شراحيلي تحقيقاً لتطلعات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند للرفع من مستوى العمل الوقائي والتوعوي في المجتمع.// انتهى //12:01ت م0057