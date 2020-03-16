الرباط 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسركزت الصحف المغربية الصادرة اليوم على ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المغرب إلى 28 حالةً بعد تسجيل عشر حالات جديدة أمس.وأشارت إلى مختلف الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المغرب لتفادي انتشار الفيروس على المستوى الوطني، بما ذلك تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية، وكذلك قرار العاهل المغربي الملك محمد السادس بالإحداث الفوري لصندوق خاص بقيمة عشرة عشرة مليارات درهم لمكافحة كورونا.وتناقلت صحف الاثنين قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحظر المفروض على السفر من وإلى 26 دولة أوروبية ضمن إجراءات منع تفشي الفيروس.// انتهى //12:04ت م0058