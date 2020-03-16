الباحة 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسعلقت الغرفة التجارية بمنطقة الباحة اليوم الدوام الرسمي لها لمدة 16 يوماً, باستثناء إدارة الاشتراكات بالمقر الرئيسي والتي تعمل خلال التعليق من الساعة 9 صباحاً.وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة الباحة صالح آل محفوظ أن ذلك يأتي تمشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجهات الصحية المختصة في المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا، واستكمالًا للجهود التي تم اتخاذها بتوجيه من القيادة الحكيمة.// انتهى //12:06ت م0060