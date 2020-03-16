الرياض 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسأكدت اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة أنها تقوم بالمتابعة والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة جميع الاجراءات المتخذة للوقاية من وباء كورونا المستجد COVID-19.وأشادت اللجنة بالدور الذي اتخذته حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال قيامها بجميع الاجراءات الوقائية والاحترازية التي أتضح منها أن سلامة العنصر البشري أولوية قصوى لاسيما القرارات التي تهدف إلى المحافظة على سلامة العمال وحفظ حقوقهم من خلال منح إجازات لسكان المناطق التي أغلقت بعد ظهور حالات إصابة، وتمديد إجازات جميع العاملين المتواجدين خارج المملكة لضمان سلامتهم وسلامة الجميع، وقرار حكومة المملكة بتعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية لمدة 16 يومًا للمحافظة على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين بالمملكة.وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية المهندس ناصر الجريّد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن اللجنة تدعو جميع منشآت القطاع الخاص لاتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية لضمان صحة وسلامة العاملين فيها، ومن تلك الإجراءات ضرورة توفير وسائل السلامة والمعقمات الطبية في مواقع العمل، وتطالب منشآت القطاع الخاص التماشي مع القرارات الحكومية الأخيرة وتغليب المصلحة العامة، بما يكفل سلامة العامل ولا يضر بالصالح العام، وتفعيل العمل عن بعد، وأيضاً التأكيد على الحفاظ على حقوق العاملين بشكل عام.وقال المهندس الجريّد:" تتقدم اللجنة الوطنية للجان العمالية بجزيل الشكر لجميع المنشآت التي بادرت بتفعيل الاجراءات الاحترازية وتوفير وسائل السلامة والبدء بتوفير وسائل العمل عن بعد للعاملين فيها، وتدعو جميع العاملين إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية والتعاون مع الجهات المختصة بالإبلاغ عن أي حالة اشتباه لا قدر الله".// انتهى //13:25ت م0089