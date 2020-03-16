جيزان 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسقررت غرفة جازان تعليق الحضور لكافة موظفيها في المقر الرئيسي وفروعها بمحافظات المنطقة ، وذلك تماشياً مع قرارات القيادة الرشيدة -أيدها الله- بتعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية كافة لمدة (16) يومًا ، انطلاقاً من حرص الغرفة على سلامة الجميع ، ولمنع انتشار هذا الفيروس خصوصاً في الأماكن التي تشهد تجمعاً كثيفاً للحشود البشرية.وأوضح أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري ، أنه اعتباراً من اليوم الاثنين 16 مارس 2020 ، ستقدم الغرفة خدماتها لجميع المنتسبين والمراجعين من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية ‪eservices.jazancci.org.sa ، وتشمل التصديق على معاملاتهم وتجديد الاشتراكات وغيرها من الخدمات التي تقدمها الغرفة.وأكد الجوهري أن هذا القرار يأتي تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ( 19 - COVID ) ، على كافة الأصعدة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره داخل المملكة، حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين ،وانطلاقاً من حرص الغرفة على سلامة الجميع، ولمنع انتشار هذا الفيروس تُقرر تعليق الدوام حتى إشعار آخر على أن تتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة ، داعياً الله تعالى أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل مكروه ونسأل الله للجميع السلامة الدائمة.// انتهى //13:30ت م0096