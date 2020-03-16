أبها 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسأغلقت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها بلدياتها التابعة لها مساء أمس، جميع المجمعات التجارية والحدائق العامة وصوالين الحلاقة ومراكز التجميل النسائية.ووجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، الإدارات والوكالات المختصة بسرعة تنفيذ التوجيهات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية و القروية بالإغلاق كإجراءات احترازية للوقاية و الحد من تفشي فايروس " كورونا كوفيد 19 ".وأوضح الحميدي أنه تم الاغلاق الفوري للمنشآت التجارية، باستثناء الأسواق التي تبيع المنتجات الغذائية والمطاعم والصيدليات حيث ستستمر المطاعم في تقديم خدماتها عن طريق الطلبات وخدمة السيارات والتوصيل فقط، مشيراً إلى انه كذلك تم منع التجمعات في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة بما فيها الحدائق والمواقع الترفيهية والمجمعات التجارية وما في حكمها.// انتهى //13:33ت م0099