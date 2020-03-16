بروكسل 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسأعلن رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل انعقاد قمة لرؤساء دول الاتحاد الأوروبي عبر دائرة الفيديو المغلقة يوم غد، لتنسيق التحركات الأوروبية لمواجهة واحتواء تفشي وباء كورونا المستجد ومتابعة الإجراءات المتخذة.وقال في بيان إن احتواء انتشار الفيروس وتوفير المعدات الطبية الكافية وتعزيز البحوث والحد من التداعيات الاقتصادية يعد أمرًا أساسيًا.// انتهى //13:50ت م0105