مسقط 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 62ر3681 نقطة منخفضًا بـ 73ر66 نقطة وبنسبة 780ر1 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 35ر3748 نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونًا و 583 ألف و 922 ريالًا عمانيًا مرتفعةً بنسبة 3ر11 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها مليونًا و 423 ألف و 676 ريالًا عمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 445ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 50ر18 مليار ريال عماني.// انتهى //13:51ت م0106