السيح 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسأقرت غرفة الخرج اليوم تعليق الدوام الرسمي لمنسوبيها في مقرها الرئيس بمدينة السيح وفي فرعيها في الدلم والأفلاج ولمدة 16 يوماً.وأكد أمين عام الغرفة المهندس منصور العماج أن ذلك يأتي تمشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجهات الصحية المختصة في المملكة لمنع انتشار فيروس "كورونا"، واستكمالًا للجهود التي تم اتخاذها بتوجيه من القيادة الحكيمة.// انتهى //13:53ت م0108