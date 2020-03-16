تونس 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسألقت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على حالة الاستنفار التي تعيشها تونس على جميع المستويات بعد استمرار فيروس كورونا المستجد في الانتشار بشكل سريع، مما تسبب في حالة شلل جزئي في عدد من القطاعات خاصة التربية والنقل البري والجوي.مغاربيا نقلت عن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج أن الحكومة أعلنت حالة الطوارئ بسبب المخاوف من فيروس كورونا، وستغلق كل المنافذ الجوية والبحرية بداية من اليوم، لافتا النظر إلى أن الحكومة قررت تخصيص نصف مليار دينار ليبي لمواجهة الوباء إذا ظهر في ليبيا .وأخبرت صحف الاثنين عن قرار دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس أمس إغلاق المجلس الأقصى ومسجد قبة الصخرة حتى إشعار آخر، وذلك في خطوة تهدف لحماية المصلين من تفشي فيروس كورونا.ولفتت الانتباه إلى إعلان السلطات الإيطالية أمس وفاة أكثر من 300 شخص في يوم واحد بسبب فيروس كورونا، فيما تجاوز عدد المصابين عتبة الـ 24 ألف حالة في مختلف أنحاء إيطاليا.دوليا تناقلت صحف تونس تصريحا لمسؤول صيني في لجنة البنوك قال فيه: إن الصين تشجع البنوك على تقديم المزيد من التمويل التجاري والقروض الاستهلاكية في محاولة لمساعدة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على التعافي من تأثير تفشي فيروس كورونا.// انتهى //15:59ت م0119