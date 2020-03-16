عام / غرفة أبها تعلق حضور موظفيها وتحدد طرق تصديق المستندات
الاثنين 1441/7/21 هـ الموافق 2020/03/16 م واس
أبها 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس
أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بأبها، اليوم ، تعليق حضور الموظفين إلى مقرات أعمالهم تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها القيادة الرشيدة للوقاية والحد من انتشار فيروس "كورونا الجديد".
وأشارت الغرفة في بيان صحافي إلى أنها حددت 3 مواقع لتصديق مستندات المشتركين وهي المركز الرئيسي بأبها وفرعيها في خميس مشيط ومحايل عسير ، وحثت الراغبين في خدماتها التواصل عبر الاتصال على الأرقام الهاتفية الموضحة في موقع الغرفة على شبكة الإنترنت وحساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي.
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18:09ت م
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