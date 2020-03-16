أبها 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسأعلنت الغرفة التجارية الصناعية بأبها، اليوم ، تعليق حضور الموظفين إلى مقرات أعمالهم تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها القيادة الرشيدة للوقاية والحد من انتشار فيروس "كورونا الجديد".وأشارت الغرفة في بيان صحافي إلى أنها حددت 3 مواقع لتصديق مستندات المشتركين وهي المركز الرئيسي بأبها وفرعيها في خميس مشيط ومحايل عسير ، وحثت الراغبين في خدماتها التواصل عبر الاتصال على الأرقام الهاتفية الموضحة في موقع الغرفة على شبكة الإنترنت وحساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي.// انتهى //18:09ت م0158