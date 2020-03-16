الرياض 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض , عقد معالي وكيل إمارة المنطقة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري اجتماعاً أمس مع وكلاء الإمارة المساعدين ومدراء العموم لبحث تنظيم وإنجاز العمل مع الإجراءات والتدابير الوقائية للتعامل مع فيروس كورونا .وأكد معاليه على توجيهات سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه بتفعيل التقنيات في التعاملات والتواصل الحكومي ومع الجمهور خاصة وذلك بتحديد استقبال المواطنين عبر المجلس الإلكتروني والاستفسار عن المعاملات عبر الموقع الرسمي لإمارة المنطقة والهاتف .واستمع معاليه إلى إيجاز عن الإجراءات المتبعة وتمت مناقشتها واتخاذ التوصيات اللازمة حيالها .// انتهى //18:10ت م0159