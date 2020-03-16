جيبوتي 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسعلقت جيبوتي الرحلات التجارية الدولية كافة من وإلى البلاد وذلك بداية من بعد غد وحتى إشعار آخر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.وأفاد بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بجيبوتي أن هذا القرار يستثنى منه رحلات الشحن الجوي، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بإبلاغ البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية بأية إجراءات جديدة سيتم اتخاذها وفق التطورات المستجدة بشأن الفيروس.// انتهى //18:10ت م0160