عرعر 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واساستعدت إدارة الطوارئ والأزمات بالشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد19) من خلال تجهيز غرف خاصة لمراقبة المستشفيات التي يقدر عددها بـ 11 مستشفى بالمنطقة ومعرفة القوى العاملة وجاهزيتها في الطواقم الطبية والإدارية واللوجستيىة والتدخل السريع لاي طاري .ورصدت وكالة الانباء السعودية خلال جولة لها الإمكانيات البشرية والآلية في غرفة التحكم في مراقبة المستشفيات.وأوضح مدير إدارة الطوارى والأزمات بالمنطقة عيسى حيلان أن المركز يتكون من غرف المراقبة والرصد واحصائيات المتواجدين في اللحظة سوى للأطباء أو الاخصائيين والممرضين والفننين والإداريين في كل مستشفى عبر شاشات متابعة من قبل الاستجابة وما بعدها ,بالإضافة إلى مركز البلاغات 937 التي يأتي من طريق إدارة الازمات والطوارئ في المتابعة المستمرة.ولفت حيلان الانتباه إلى أن إدارة الازمات والطوارئ تهدف إلى رصد جميع الأحداث الصحية التي تؤثر على صحة الأفراد وقد تتسبب في إصابات جماعية مثل الامراض المعدية ، إضافةً إلى متابعة أداء المستشفيات وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 وتحديداً الهدف الإستراتيجي الثالث "الحد من المخاطر الصحية".// انتهى //18:10ت م0161