نيروبي 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسأعلنت حكومة كينيا فرض حظر على سفر أي شخص من الدول التي أعلنت عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا إليها، وذلك بعد اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بهذا الفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3 حالات .وأوضح بيان للرئاسة الكينية أن السلطات في البلاد ستسمح لمواطنيها والأجانب الحاصلين على تصاريح إقامة سارية المفعول بدخول البلاد شريطة الخضوع لحجر صحى تحت إشراف الحكومة الكينية.ولفت البيان إلى أن هذه الإجراءات - التي تشمل أيضا إغلاق جميع المدارس وتشجيع المواطنين على العمل من المنازل - ستدخل حيز التنفيذ خلال اليومين القادمين، على أن تستمر لمدة 30 يوما.كما دعا البيان السكان إلى ضرورة تجنب الوجود في الأماكن المزدحمة والتجمعات وإجراء المعاملات دون النقود على قدر الإمكان للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.// انتهى //18:11ت م0162