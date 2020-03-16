الجزائر 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسقرر مجلس الأمة الجزائري التعليق الاستثنائي لنشاطه البرلماني ابتداء من اليوم وحتى "إشعار آخر"، وذلك تفاديا لانتشار فيروس كورونا.وأوضح بيان للمجلس اليوم أنه قرر كذلك إرجاء الجلسة العامة المخصصة لانتخاب ممثل مجلس الأمة في المجلس الدستوري التي كانت مقررة بعد غد إلى موعد لاحق، وتأجيل الجلسة المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء الحكومة.وأعرب المجلس في بيانه عن دعمه للقرارات والتدابير الاحترازية التي أصدرها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سعيًا منه للحد من انتشار هذا الفيروس، مشددًا على ضرورة التقيد بالإجراءات والتدابير الاحترازية المعلن عنها من طرف الحكومة.// انتهى //18:11ت م0163