المدينة المنورة 21 رجب 1441هـ الموافق 16 مارس 2020م واسوسط ترحيب كبير من المواطنين والمقيمين في المدينة المنورة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين بغرض مجابهة فيروس كورونا الجديد التي شملت سلسلة من الإجراءات من بينها تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا لحماية المعتمرين والزائرين معبرين عن بالغ تقديرهم العميق للاهتمام الذي يجده المواطن والمقيم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله - اللذان يوليان سلامة الجميع اهتماما بالغا يتناغم مع التعليمات والتوصيات الصادرة من اللجنة المعنية لمتابعة انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصهما على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم .وأشادوا في تصريحات لمراسل وكالة الأنباء السعودية ‬بقرار تعليق العمرة مؤقتاً للمواطنين والمقيمين في المملكة الذي يأتي امتداداً للجهود المتواصلة التي تقدمه القيادة الرشيدة - أيدها الله - لحماية قاصدي الحرمين الشريفين والمواطنين والمقيمين وفق مقاصد الشريعة، مثمنين الجهود الجبارة التي تقوم بها الجهات الحكومية المختصة في متابعة انتشار الفيروس والرسائل التوعوية المكثفة والقرارات المنسجمة مع خطة التعامل مع الوضع الراهن ، مهيبين الجميع التقيد بالتعليمات الرسمية الصادرة وتطبيق تعليمات الوقاية .وفي هذا السياق أكد المواطن عبدالعزيز بن علي الشهراني دعمه الكامل لهذه الجهود الجبارة والإجراءات الاستباقية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لتوفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وكل من ينوي أن يفد إلى أراضي المملكة لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي وذلك احترازياً ووقائياً لمنع وصول فيروس كورونا الجديد (COVID 19) إلى المملكة وانتشاره ، بالإضافة إلى قرار تعليق الدراسة والرحلات الدولية وغيرها التي تنم عن اهتمام ورعاية أبوية من مليكنا الحبيب خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه لأبنائه المواطنين والمقيمين على حد سواء وهو الأمر غير المستغرب من قيادتنا الرشيدة أيدها الله .وقدم الشهراني جزيل شكره وتقديره لوزارة الصحة والجهات الأمنية على جهودهم الكبيرة والجبارة، داعيا الله عز وجل أن يحمي ويحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ومملكتنا الغالية والعالم أجمع من كل شر ومكروه .// يتبع //18:18ت م0164

وقال المواطن عبدالرحمن برناوي الوقاية خير من العلاج مثمنا جميع القرارات التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد حفظهما الله ورعاهما من تعليق الدراسة مؤقتا في جميع مناطق ومحافظات المملكة إلى جانب تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح والاستراحات وكذلك تعليق المنافسات الرياضية والحضور الجماهيري للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا والتي هي اجراءات حكيمة لا بد أن نقف معها بالتقيد والالتزام بهذه الاجراءات كافة التي تعني بصحة المواطن والمقيم ، سائلا الله أن يحفظ قادتنا وبلادنا من كل مكروه وأن يرفع هذا البلاء .بدوره نوه المواطن عبدالرحمن الحذيفي بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة بشأن تعليق تأشيرات العمرة والزيارة مؤقتًا والدراسة ورحلات الطيران والقطار بسبب انتشار فيروس كورونا ، مؤكدا أن ذلك يأتي حرصا من حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله - على سلامة المواطنين والمقيمين والمعتمرين والزوار في إطار رسالتها السامية في خدمة الإسلام والمسلمين وحرصهما كل ما يهم المواطنين والمقيمين وحمايتهم وضمان سلامتهم، مهيبا الجميع بمواكبة هذه القرارات الحكيمة وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس بإذن الله تعالى .أما المواطن منصور التركي فأكد أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد -حفظهما الله - تبذل كل ما في وسعها لخدمة المواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن والمعتمرين والزوار وكل من يطأ هذه الأراضي المباركة بحمايتهم والحرص على سلامتهم أمنيا وصحيا وفي المجالات كافة والتي تأتي امتدادا لدورها الرائد في خدمتهم، سائلا المولى الكريم أن يبارك في جهود خادم الحرمين الشريفين وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان .من جانبه أكد المقيم حسن صادق همام يعمل صيدلي أن القرارات التي صدرت من حكومة المملكة العربية السعودية والتي اتخذتها في الوقت المناسب من تعليق العمرة والزيارة والدراسة والرحلات الجوية تعد امتدادًا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا وهو قرار مسؤول وموفق تقضي به المصلحة الشرعية الداعية للمحافظة على نفوس الجميع ودينهم وعقولهم وأموالهم وهي إجراءات واضحة تدعو للفخر والاعتزاز وينم على مدى اهتمام بالغ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله - بالمواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن والمعتمرين والزوار، داعيا الله أن يحفظ هذه البلاد المباركة وقادتها وشعبها الكريم .كما أشاد المقيم علاء فتحي بالقرارات الحكيمة التي اتخذتها حكومة المملكة بتعليق العمرة والزيارة وهي إجراءات احترازية موفقه جدا جدا وصائبة تتفق والقواعد الشرعية بدفع الضرر قبل وقوعه بطرق الوقاية الممكنة، مؤكدا حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله ومتابعته الدقيقة يحفظه الله للمحافظة على سلامة وأمن المواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين .// يتبع //18:18ت م0165

وعد المقيم صالح عمر يعمل مدرس قرار تعليق العمرة والزيارة بالقرار الموفق والحكيم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد حفظهما الله التي تأتي ضمن الخطوات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وتأكيدا على حرص الملك سلمان بن عبدالعزيز بالمواطن والمقيم والزوار للوقاية من الفيروس ومحاصرته وصولا إلى القضاء عليه بإذن الله .وأضاف قائلًا: إن قرار حكومة المملكة‬ العربية السعودية المتعلق بوقف العمرة والزيارة من الداخل أو الخارج يثبت للدول العربية والإسلامية والعالمية أنها تتعامل بهذا الشأن في إطار المسؤولية الكاملة للمحافظة على أنفس المسلمين الذين يرغبون في أداء العمرة بصفتها حامية وخادمة للحرمين الشريفين‬ ورائدة العالم الإسلامي، مشيدا بالجهود الجبارة من كافة القطاعات الحكومية وحرصهم لحماية المواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين من فايروس كورونا، سائلاً الله أن يديم على المملكة أمنها واستقراراها وأن يصرف عنها الشرور والأوبئة وأن يعافي مرضى المسلمين كافة .// انتهى //18:18ت م0166