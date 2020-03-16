الرياض 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسأعلنت الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية تعليق جميع الجلسات القضائية أمام اللجان المصرفية والتمويلية والائتمانية حتى إشعار آخر.وأوضحت الأمانة في بيان لها أن قرار التعليق جاء التزامًا بما صدر من الدولة بشأن تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية لمدة (16) يوماً اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 16 / 3 / 2020م، وحرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.// انتهى //18:23ت م0170