سكاكا 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على محافظي المحافظات ورؤساء المراكز ومدراء الإدارات الحكومية في المنطقة ، بتنفيذ التوجيهات الصادرة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لفيروس كورونا الجديد ، في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، للتصدي لهذا الفيروس ومكافحته .وأوضح المستشار الإعلامي بإمارة الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان أن سمو أمير منطقة يتابع بكل حرص ودقة تنفيذ القرارات التي تعنى بهذا الفيروس منذ إعلان ذلك والرفع لسموه بتقارير يوميه لحالة المنطقة ، كما أن سمو أمير المنطقة حريصا كل الحرص على المتابعة من الجميع بكل دقة، حيث وجه سموه في وقت سابق بإنشاء غرفة مشتركة لمتابعة الفيروس ورصده .ودعا الحموان الجميع متابعة المصادر الرئيسية في تلقي المعلومات والأخبار وعدم الانصياع وراء الشائعات المغرضة مع تطبيق التوصيات التي تصدرها وزارة الصحة ، حيث تبذل قيادتنا الرشيدة - حفظها الله - الكثير للحفاظ على أرواح أبنائها والمقيمين على أرضها لم تبذل مثلها في كثير من الدول المتقدمة حتى أصبحت هذه الإجراءات محط إعجاب وتقدير كثير من الدول .//انتهى//18:24ت م0171