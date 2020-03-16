سكاكا 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف اليوم، غرفة العمليات المشتركة بمقر المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة.وكان في استقبال سموه لدى وصوله مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة ورئيس غرفة العمليات الدكتور حسن بن علي الشهراني ، ومدير غرفة العمليات الدكتور أشرف بن بشير البركة ، الذي أطلع سموه على سير العمل في الغرفة والخطط الموضوعة للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، التي تعمل على تنفيذها بالتعاون مع صحة الجوف الجهات الحكومية ذات العلاقة.وقد وجه سمو أمير المنطقة الجوف في وقت سابق بإنشاء غرفة العمليات برئاسة مدير عام الشؤون الصحية وعضوية عدد من الإدارات الحكومية، وبإشراف إمارة المنطقة.// انتهى //18:24ت م0172