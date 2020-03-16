الرباط 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الداخلية المغربية اليوم أنه تقرر إغلاق المقاهي، والمطاعم، والقاعات السينمائية، والمسارح، وقاعات الحفلات، والأندية والقاعات الرياضية، في وجه العموم وحتى إشعار آخر ابتداء من مساء اليوم، وذلك في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لخطر تفشي فيروس كورونا المستجد .وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذا الإجراء لا يشمل الأسواق والمتاجر ومحلات عرض وبيع المواد والمنتجات الضرورية للمعيشة اليومية للمواطنين، وكذا المطاعم التي توفر خدمة توصيل الطلبات للمنازل، مؤكدة الحرص على ضمان التموين المستمر والمنتظم للسوق المغربية بالمواد التموينية الأساسية.كما أهابت وزارة الداخلية المغربية بالمواطنين الانخراط والإسهام بمسؤولية مع مختلف التوجيهات والإجراءات المتخذة لتدابير هذا الطارئ الاستثنائي، والعمل على تجنب ارتياد أماكن التجمعات المكثفة.// انتهى //19:43ت م0203