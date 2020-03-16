عرعر 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسوقف ‎مدير عام التجارة بمنطقة الحدود الشمالية أحمد الفايز , اليوم على الفرق الرقابية وتابع مهامها للمراقبة على مدار الساعة على كافة المنشآت التموينية الغذائية للتأكد من وفرة المخزون من المواد التموينية والسلع الاستهلاكية .وأكد الفايز أن وزارة التجارة تراقب بشكل دائم لكافة منافذ البيع لضبط وتشديد العقوبات ضد أي مخالفات لرفع أسعار السلع الرئيسية والمستلزمات الوقائية أو تخزينها والامتناع عن بيعها، وأن وزارة التجارة لن تتوانى -مع الجهات المختصة- باتخاذ العقوبات النظامية المشددة ضد أي ممارسة استغلال.// انتهى //19:44ت م0204