الرياض 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسالتقى وكيل وزارة الخارجية اليمني للشئون السياسية الدكتور منصور بجاش مع سفير أوكرانيا لدى اليمن فاديم فاخروشيف.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.ونوه وكيل وزارة الخارجية اليمني خلال اللقاء بموقف أوكرانيا في مجلس الأمن وتشديدها على ضرورة معالجة قضية الخزان النفطي العائم في محافظة الحديدة اليمنية تفادياً لوقوع كارثة بيئية، مشيراً الى تطورات الوضع السياسي في اليمن، والجهود التي تبذلها الحكومة الشرعية لتحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار.من جهته أكد السفير فاخروشيف على موقف بلاده الثابت في دعم الحكومة اليمنية والحل السياسي.// انتهى //19:44ت م0205