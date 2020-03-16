واشنطن 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسشهدت جلسات التداول في سوق الأسهم الأمريكية اليوم تعليقاً تلقائياً للتداول لمدة 15 دقيقة على جميع مؤشرات الأسهم ، وذلك بعد أن هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 نقطة بنسبة 8% عند الفتح.وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 2250.46 نقطة بما يعادل 9.71 بالمئة إلى 20935.16 نقطة، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 220.55 نقطة أو 8.14 بالمئة ليسجل 2490.47 نقطة.كما هبط المؤشر ناسداك المجمع 482.15 نقطة أو 6.12 بالمئة إلى 7392.73 نقطة.// انتهى //19:44ت م0206