بيروت 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسعاد الطيران الإسرائيلي إلى انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية متجاوزا كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما منها القرار رقم 1701.فقد أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم أنّ الطيران الحربي الإسرائيليي - آتيا من عرض البحر - حلّق على علو متوسط في أجواء مدينة صيدا الجنوبية وشرقها، وصولاً حتى منطقة جزين الجنوبية أيضاً، ليواصل انتهاكه لسيادة الأجواء الجنوبية حتى قرى وبلدات منطقة مرجعيون، ولكن على علو منخفض، خارقاً جدار الصوت، ومتسبّباً بحالة من الهلع في نفوس المواطنين.// انتهى //19:45ت م0207