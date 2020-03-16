إسلام آباد 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسبدأ الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي اليوم زيارة رسمية إلى الصين تستمر يومين، تلبية لدعوة نظيره الصيني شي جين بينغ.وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية أن زيارة الرئيس علوي تأتي للتعبير عن التضامن والدعم القوي من باكستان للصين في مكافحة فيروس كورونا.وأضافت أن الرئيس علوي سيجري مباحثات مع نظيره الصيني حول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، وسيتم على هامش الزيارة التوقيع على مذكرات تفاهم واتفاقيات للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.// انتهى //19:45ت م0208