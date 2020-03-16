عـدن 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الشباب والرياضة في اليمن تعليق جميع الأنشطة لمدة أسبوعين توخياً للسلامة في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمجابهة مخاطر جائحة كورونا.وأفادت وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أن التعميم قضى بتعليق جميع النشاطات الرسمية والشعبية والمشاركات والتجمعات الشبابية وما في مستواها لمدة أسبوعين تبدأ من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 16 مارس 2020م, قابلة للتجديد بموجب ما يمكن أن يصدر عن الوزارة أو مجلس الوزراء .وأهابت الوزارة بجميع القطاعات الشبابية والرياضية إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية في الدولة والمنظمات الدولية ذات الاختصاص.// انتهى //19:46ت م0210