هلسنكي 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسأعلنت فنلندا حالة الطوارئ بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وقررت إغلاق المدارس والجامعات, وإلغاء كل الفعاليات الرياضية والثقافية, وإبقاء دور الحضانة مفتوحة.وأوضح عدة وزراء فنلنديين في مؤتمر صحفي اليوم أن حالة الطوارئ ستستمر حتى الثالث عشر من أبريل المقبل، مشيرين إلى أن الحكومة تستعد مثل دول أخرى في أوروبا لإغلاق الحدود جزئيا.ودعت الحكومة الفنلندية المواطنين الموجودين في الخارج إلى العودة إلى بلادهم.وحسب بيانات وزارة الصحة الفنلندية وصل عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا إلى 272 شخصا حتى بعد ظهر اليوم .// انتهى //19:46ت م0211