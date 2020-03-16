الجزائر 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسقررت الجزائر تعليق جميع الرحلات الجوية الـمتوجهة والقادمة من ست دول من منطقة الساحل الفريقي.وأفاد بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية اليوم أنه قصد تعزيز تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا على الـتراب الجزائري.وأصدر الوزير الأول عبد العزيز جراد تعليمات بتعليق مؤقت لجميع الرحلات الجوية الـمتوجهة والقادمة من موريتانيا، ومالي، والنيجر، والسنغال، وكوت ديفوار، وبوركينافاسو، وذلك ابتداء من يوم الخميس القادم.// انتهى //19:46ت م0212