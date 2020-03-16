أبها 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسأطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير اليوم حملة للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد «COVID19».وتضمنت الحملة تقديم العديد من الأدلة الإرشادية الوقائية الخاصة بالفيروس تتضمن الخطوات الواجب اتباعها عند السفر وفي أماكن التجمعات ، والمساجد ، وأماكن العمل ، وداخل المنازل.وأكدت الحملة على متعهدي الصيانة والنظافة للمساجد والجوامع بتوفير معقمات لليدين بالجوامع، والتعقيم الدوري للسجاد .// انتهى //20:45ت م0220