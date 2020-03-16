الباحة 21 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 16 فبراير 2020م واسنفذ مجلس شباب منطقة الباحة بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة اليوم ، الحملة التوعوية التثقيفية الاستثنائية للحد من انتشار فيروس كورونا (COVID-19) .وتضمنت الحملة التي نفذت وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، نشر الفيديوهات التثقيفية والتصاميم التوعوية عن طريق منصات التواصل الاجتماعي تسهيلاً على المواطنين والمقيمين بأخذ الفائدة المرجوة من ذلك .وأوضح رئيس مجلس شباب الباحة حازم بن خالد ظهران أن الحملة تهدف إلى تثقيف المجتمع عن مخاطر الفيروس بأخذ الاحتياطات اللازمة للحد من الإصابة به وانتشاره والتعريف بأھم اعراضه وطرق انتقاله.من جانبه أشار المتحدث الرسمي للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة ماجد بن علي الشطي أن برنامج الحملة تضمن العديد من الإرشادات التوعوية والصحية لرفع مستوى التوعية الصحية للمواطنين والمقيمين والأخذ بالتدابير الصحية وتنفيذ توجيهات قيادتنا الرشيدة- حفظها الله - .// انتهى //20:51ت م0222