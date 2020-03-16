مقديشيو 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الصومالية اليوم,تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في الصومال.وقالت الوزارة إنه ثبت إصابة مواطن بكورونا عقب وضع 4 صوماليين قدموا من الصين الأسبوع الماضي تحت الحجر الصحي وإجراء فحص كوفيد 19 لهم.وأشارت إلى أنها تعمل من أجل السيطرة على الفيروس.وكانت وزارة النقل والطيران المدني في الصومال أعلنت تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى كل من الصين وإيطاليا والكوريتين الجنوبية والشمالية.// انتهي//20:54ت م0223