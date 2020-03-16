الباحة 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسألزمت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها بالمنطقة المطاعم والمقاهي سواءً المفتوحة أو المغلقة بالمنطقة ، بإقتصار تقديم الخدمة على طلبات السيارات والتوصيل فقط ومنع الأكل والشرب بداخلها ، تجاوباً مع التعليمات الصادرة للحدّ من تفشي فيروس ‫كورونا.‬كما قامت الأمانة وبلديات المنطقة بمنع مزاولة النشاط في المجمعات التجارية المغلقة عدا الصيدليات والسوبرماركت، ومنع الحراج في أسواق الماشية والخضار والفواكه وإيقاف الأسواق الشعبية الأسبوعية التي تشهد تجمعات بشرية، بالإضافة إلى إغلاق محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية بصفة مؤقتة إحترازياً حتى اشعار آخر.كما منعت الأمانة والبلديات بمنطقة الباحة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية أي تجمعات في الأماكن العامة المفتوحة كالمنتزهات والحدائق والساحات البلدية ومواقع الفعاليات والمناسبات وما في حكمها تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المعمول بها لمنع انتشار فيروس كورونا.وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن الأمانة وبلديات المنطقة حريصة كل الحرص على استمرار وتأمين سلاسل الإمداد للغذاء والدواء والضروريات في جميع المدن والمراكز والقرى، مشيراً إلى أن الأمانة وبلدياتها كثفت من أعمالها الخدمية الميدانية كالنظافة العامة ورش المبيدات وردم المستنقعات والإصحاح البيئي لأسواق النفع العام والمواشي والمسالخ والمطابخ ومراقبة المنشآت الغذائية المسموح لها بمزاولة أنشطتها خلال هذه الفترة .وبين أن الأمانة وبلديات المنطقة ستستمر في تقديم خدماتها الأساسية للمستفيدين من المواطنين والمقيمين عن بُعد من خلال تفعيل التعاملات الإلكترونية، حيث سيتمكن المستفيدون من الخدمة من إنجاز معاملاتهم عن بُعد، وسيقوم الموظفون بالأمانة وبلديات المنطقة بأداء أعمالهم ومهامهم الوظيفية من منازلهم باستخدام التقنية الحديثة حرصاً على عدم انقطاع الخدمة، مع وجود فريق عمل إداري مصغر يقوم بالمرابطة في مبنى الأمانة وبلديات المنطقة لمتابعة حالات الطوارىء والأزمات والإشراف المباشر على العمل البلدي الميداني.ودعا الدكتور السواط المواطنين والمقيمين في المنطقة إلى الاستجابة للتعليمات بعدم المراجعة بشكل مباشر خلال هذه الفترة، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة، ولزوم المنازل والابتعاد قدّر الإمكان عن التجمعات في الأماكن العامة، والإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى على الرقم الموحد (٩٤٠).// انتهى //20:58ت م0224