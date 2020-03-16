واشنطن 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسبحث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في اتصال هاتفي اليوم، مع وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، الجهود المبذولة للتعامل مع تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.وأعرب بومبيو عن تقديره العميق للتعاون الثنائي القوي والدائم بين الولايات المتحدة وإسبانيا، وكذلك لإسهام إسبانيا المستمر في السلام والأمن العالميين.وبحث الطرفان ملف قضايا التجارة الثنائية بين البلدين، وأهمية بناء قدرات حلف شمال الأطلسي لمواجهة التحديات العالمية.// انتهى //20:59ت م0225