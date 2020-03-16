عمّان 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واستلقى العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم ، اتصالا هاتفيا من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات .وجرى خلال الاتصال الاطمئنان على الأوضاع في البلدين جراء مستجدات انتشار فيروس كورونا المستجد.وأكد سمو ولي عهد أبوظبي، خلال الاتصال على دعم دولة الإمارات للأردن.وثمن العاهل الأردني المواقف المقدرة دائما لدولة الإمارات مشدداً على وقوف الأردن الدائم إلى جانب الأشقاء في دولة الإمارات.// انتهى //21:01ت م0226