الخرطوم 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسعقد مجلس الأمن والدفاع السوداني اليوم اجتماعا بالقصر الرئاسى برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، حيث قرر إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد.وقال عضو مجلس السيادة الناطق الرسمي باسمه محمد الفكي سليمان في تصريحات صحفية، إن مجلس الأمن والدفاع قرر في اجتماعه الذي انعقد اليوم، إعلان حالة الطوارئ الصحية وإغلاق كافة المعابر والمداخل الحدودية أمام حركة الدخول والخروج إلى البلاد.وأضاف ان المجلس قرر إيقاف حركة الطيران والنقل البحري باستثناء السفريات الخاصة بإيصال المؤن والمواد الطبية الخاصة لمواجهة فيروس كورونا.وقال الفكي إن المجلس كون لجنة عليا لمواجهة الوباء تجتمع ثلاثة مرات على مدار اليوم، وتقدم تقارير حول الأوضاع للسلطات المختصة حول الأوضاع الصحية في البلاد.وأشار إلى أن مجلس الأمن والدفاع قرر السماح للشاحنات الأجنبية بعبور الحدود عائدة إلى بلدانها، في وقت اكتملت فيه إجراءات إيصال المواطنين السودانيين المحتجزين في المعابر على الحدود المصرية وتم إدخال معظمهم في الحجر الصحي.//انتهى//21:04ت م0228