ظهران الجنوب 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسكثفت بلدية محافظة ظهران الجنوب جنوب منطقة عسير جهودها الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد ، حيث نفذت العديد من الإجراءات الاحترازية.وتفقد مراقبو قسم صحة البيئة جميع الأسواق الموسمية والمطاعم والبوفيهات والمقاهي وأسواق السوبر ماركت ، إضافةً للأماكن التي بها تجمعات كالحدائق العامة والملاعب، وإغلاق محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية كافة، وإلزام جميع المحال التجارية والصحية باستخدام المعقمات ولبس الكمامات وتعقيم المحال بشكل مستمر، إضافة إلى إغلاق الطلبات المحلية داخل المطاعم وأماكن اللعب للأطفال, كذلك منع الأكل والشرب داخل المقاهي سواء المفتوحة أو المغلقة, حيث تقتصر الخدمة بها على طلبات السيارات و التوصيل فقط ، وتكثيف رش الحاويات والرش الرذاذي للشوارع في جميع أنحاء المحافظة .// انتهى //21:20ت م0230