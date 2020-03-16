المدينة المنورة 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسواكبت وكالة الأنباء السعودية " واس" الجهود الاحترازية التي تتخذها الجهات الأمنية والصحية على مدار الساعة عبر مداخل ومخارج منطقة المدينة المنورة، بهدف توفير أقصى معدلات الأمن والسلامة للمسافرين وللحد من انتشار فيروس ( كورونا ) المستجد .وشملت الإجراءات المتخذة عبر المنافذ البرية بالمنطقة توفير أجهزة لقياس درجة الحرارة بشكل دوري للتأكد من الحالة الصحية لهم، بالإضافة إلى تقديم النصائح عبر عدد من المتخصصين عن أهم الإرشادات الطبية وسبل الوقاية من الفيروس، والتحقق الأمني من هويات القادمين والمغادرين .وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية تواصلاً للجهود التي تبذلها حكومة المملكة في التعامل مع فيروس كورونا الجديد والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة الجميع ، وتوفير أقصى درجات الوقاية للمواطنين والمقيمين المسافرين عن طريق البر .// انتهى //21:24ت م0232