عمّان 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسأعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، أنه سيتم وقف حركة الطيران من وإلى الأردن اعتبارا من يوم غد.وقال في مؤتمر صحفي اليوم إن عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورنا المستجد بلغت 18 حالة، فيما تم تطبيق الحجر الصحي الاجباري لنحو 5 آلاف شخص قادمين من الخارج.وأوضح أنه تم اتخاذ أمورا ضرورية لمنع تفشي الفيروس ، حيث تم حجر معظم القادمين من دول ينتشر بها الفيروس.من جانبه، أكد وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة أن الوضع الصحي العام جيد ومطمئن، وأن الحكومة الأردنية قادرة على السيطرة على الوضع.وقال إن الحكومة تستند في إجراءاتها إلى قانون الصحة العامة وقانون الدفاع المدني، لافتا النظر إلى أنها قد تضطر لتفعيل قانون الدفاع والطوارئ خلال الفترة المقبلة دون المساس بالحريات الشخصية.// انتهى//21:25ت م0233