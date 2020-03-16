الرياض 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسوصلت صباح أمس الأحد بعثة برنامج المواهب إلى محافظة جدة، قادمة من مدينة سالوا الإسبانية، بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزبز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ، وذلك تماشياً مع تعليمات الجهات المعنية في المملكة بإجلاء الرعايا السعوديين بعد انتشار فيروس كورونا الجديد في مختلف بلدان العالم.ويتمتع جميع أفراد البرنامج البالغ عددهم 34 شخصاً ما بين لاعبين ومدربين، بصحة جيدة ولم تظهر عليهم أي أعراض ولله الحمد بعد الفحص الأولي الذي أجرته وزارة الصحة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، حيث تم عزلهم في منشأة خاصة كفترة عزل لمدة 14 يوماً حرصاً على سلامتهم والتأكد من خلوهم من أي أعراض تخص فيروس كورونا.وقدم مدير برنامج الابتعاث بوزارة الرياضة هشام طاشكندي شكره وتقديره لسمو وزير الرياضة على متابعته المستمرة لأفراد البرنامج منذُ اليوم الأول من انتشار الفيروس حتى وصولهم للمملكة، كما قدم شكره لسفارة خادم الحرمين الشريفين في إسبانيا على رعايتهم أفراد البعثة حتى مغادرتهم مطار إسبانيا ولجميع الجهات الحكوميه في المملكة، موضحاً أن جميع أفراد البرنامج يتمتعون بصحة جيدة ولكن وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية تم عزلهم لمدة 14 يوماً كإجراء إحترازي، متمنياً السلامة للوطن وأبنائه.// انتهى //22:16ت م0248