الرياض 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسأعلنت شركة المياه الوطنية في بيان لها إغلاق جميع مراكز خدمات العملاء في المملكة بداية من يوم غد الثلاثاء، وذلك خلال فترة التعليق التي أقرتها الجهات المختصة.وأوضحت الشركة في بيانها أن القرار جاء وفقاً للخطوات والإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة والمتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين والعملاء.وأكدت الشركة استمرارها في تقديم الخدمات ومعالجة البلاغات لجميع عملائها بمناطق المملكة المختلفة من خلال فرعها الإلكتروني e.nwc.com.sa، على مدار الساعة للاستفادة من جميع الخدمات، ولضمان سلامة المراجعين، وخدمتهم عن بعد وفقاً للظروف الراهنة، واتباعاً لإرشادات الصحة والسلامة، والبعد عن التجمعات.// انتهى //22:18ت م0250