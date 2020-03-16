الريا ض 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسأعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والابداع "موهبة" عن قبول 7 من طلابها وطالباتها الموهوبين لدراسة البكالوريوس في جامعة MIT الأمريكية العريقة أحد أهم جامعات العالم في المجال العلمي والتقني.وسينضم الطلاب للدراسة في الجامعة مع مطلع العام الدراسي المقبل، وهم كل من أسعد صالح وغسان الجاوي و رباب الرفيعي ويزن المجنوني ومعاذ فيومي ومحمد الخريصي ومسرة خالد .وتلقى الطلبة على مدار سنوات طويلة خلال التحاقهم بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" عددا متنوعا من البرامج الإثرائية والإبداعية والتأهيلية التي أهلتهم إلى التميز والمشاركة في مختلف الفعاليات والمسابقات المحلية والدولية وتحقيقإنجازات علمية وطنية، إضافة إلى العمل على أبحاث بمراكز بحثية متميزة خلال فترة الدراسة الثانوية، ونظرا لتميزهم استقطبتهم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا "كاوست" ضمن الطلبة الذي تستهدفهم الجامعة وترعاهم من خلال برنامجها لتأهيل الطلبة للحصول على قبول في الجامعات المميزة ومن ثم منح بعثة دراسية لمن يتحصل على هذا القبول.ويصنف MIT معهد ماساتشوستس للتقنية في المراكز الخمسة الأولى بين جامعات العالم والأول عالميا بالنسبة كجامعة تكنولوجية، أما على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية فقد صنفه مجلس البحث القومي على أنه الأول من ناحية السمعة والرابع بالنسبة لكثافة الجوائز الممنوحة إليه .يشار إلى أن مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، سجلت حضوراً محلياً وإقليمياً وعالمياً في مجال اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، وتعليمهم في مدارس الشراكات، أو من خلال البرامج الإثرائية طوال العام أو من خلال الصيف، والمسابقات والأولمبيادات المحلية والدولية التي استطاع طلاب وطالبات موهبة أن يحققوا خلالها مراكز متقدمة تجاوزت بعض الدول الصناعية الكبرى.// انتهى //22:25ت م0253