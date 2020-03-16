الرياض 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسدعت جمعية الكشافة العربية السعودية ، منسوبيها بمختلف القطاعات الكشفية من القادة والجوالة والرواد ، الراغبين الانضمام إلى الفريق الكشفي التطوعي السعودي لتفعيل الخطط الوقائية لمكافحة فايروس كورونا المستجد (COVID-19)، إلى التسجيل على موقع الجمعية من خلال الرابط scouts@scouts.org.sa .وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي، أن ذلك الأمر يأتي تحسباً لطلب الجهات الرسمية المعنية بالإسهام في تفعيل الخطط والاحترازات الوقائية، مشيرا إلى أن منسوبي الكشافة السعودية من القادة والجوالة يجري تأهيلهم لمواجهة الأزمات بين وقت وآخر على مجابهة الأزمات، والإنذار المبكر والطوارئ الصحية، والتعريف بالكوارث والأزمات البيئية، والتخطيط والاستراتيجية لمواجهة المخاطر الأمنية في المنشآت خلال الأزمات.// انتهى //22:33ت م0254