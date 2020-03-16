القاهرة 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسقرر البنك المركزي المصري خفض أسعار العائد الأساسية لديه بنسبة 3% بواقع 300 نقطة أساس ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 25ر9% و75ر10% و75ر9% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 75ر9%.وأوضحت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في بيان اليوم أنه تم اتخاذ إجراء خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي يسهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، أخذًا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9% خلال الربع الرابع من العام الجاري.// انتهى //22:36ت م0257