الأمم المتحدة 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسأدان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى، مانكور ندياي، مقتل أحد جنود قوات حفظ السلام الأمميين في بعثة الأمم المتحدة في الجمهورية، يوم أمس الاحد.وأوضح البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في مينوسكا، اليوم، أن جنديا بورونديّا من قوات حفظ السلام لقي مصرعه أثناء محاولته وقف هجوم مسلح، عندما شن مقاتلون متمردون مسلحون معروفون باسم أنتي بلاكا، هجوما على بلدة غريماري، غرب بامباريم في محافظة أواكا، في وسط الجمهورية وتدخل جنود البعثة الأممية على الفور لمحاولة إنهاء الهجوم.// انتهى //22:37ت م0258